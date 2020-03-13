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    • Spor
    • 13.03.2020 Gazete
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    'ta koronavirüs (Covid-19) şoku! Ronaldo ve Merih karantinada...

    lu Rugani’de virüs çıktı. Bu şok gelişme üzerine Ronaldo, Portekiz’den ’ya dönmeyeceğini açıkladı. Juventus’da forma giyen yıldızımız kendini eve kapattı...

    Ronaldo ve Merih karantinada
    Dünya koronavirüs ile savaş veriyor... Virüs nedeniyle bazı organizasyonlara ara veriliyor. Juventus'lu Rugani'de koronavirüsüne rastlanması sonrasında gözler takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral'a çevrildi.


    MERİH: DURUMUM İYİ
    Ronaldo Portekiz'de Madeira'da karantina altına alındı ve İtalya'ya dönmeyeceğini açıkladı.




    Merih Demiral ise durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına evde devam edeceğini açıkladı.


    Juventus 8 Mart'ta Inter ile karşılaşmış ve sonra bu pozu vermişti. En sağdaki Rugani'de koronavirüsü çıktı.

    REAL&LEİCESTER KARANTİNADA
    Real Madrid'li basketbolcu Tompkins'de koronavirüs çıktı. R.Madrid'in basketbol ve futbol takımları karantinada.



    Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester'da da 3 oyuncuda koronavirüse rastlandı.



    DALGA GEÇTİ VİRÜSÜ KAPTI
    NBA'de oynayan ABD'li basketbolcu Rudy Gobert'in Koronavirüs'e yakalandığı öğrenildi. Gobert, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında korona virüsü ile dalga geçmişti. Utah Jazz'da tüm oyuncular karantina altına alındı. Gobert'in ardından Donovan Mitchell'de de virüs çıktı.

    ARA VERİLEN ORGANİZASYONLAR
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    Çin Ligi

    Güney Kore Ligi

    Kolombiya Ligi

    Norveç (Tüm spor organizasyonları)


    SEYİRCİSİZ OYNANACAK LİGLER
    Fransa

    Almanya

    Yunanistan

    Romanya

    Bulgaristan

    Polonya

    Bosna Hersek

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    Paraguay

    Kosta Rika

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