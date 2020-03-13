koronavirüs ile savaş veriyor... Virüs nedeniyle bazı organizasyonlara ara veriliyor.'de koronavirüsüne rastlanması sonrasında gözler takım arkadaşları'a çevrildi.



MERİH: DURUMUM İYİ

Ronaldo Portekiz'de Madeira'da karantina altına alındı ve İtalya'ya dönmeyeceğini açıkladı.

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