Dünya koronavirüs ile savaş veriyor... Virüs nedeniyle bazı organizasyonlara ara veriliyor. Juventus'lu Rugani'de koronavirüsüne rastlanması sonrasında gözler takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral'a çevrildi.
Merih Demiral ise durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına evde devam edeceğini açıkladı.
Juventus 8 Mart'ta Inter ile karşılaşmış ve sonra bu pozu vermişti. En sağdaki Rugani'de koronavirüsü çıktı.
REAL&LEİCESTER KARANTİNADA
Real Madrid'li basketbolcu Tompkins'de koronavirüs çıktı. R.Madrid'in basketbol ve futbol takımları karantinada.
Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester'da da 3 oyuncuda koronavirüse rastlandı.
DALGA GEÇTİ VİRÜSÜ KAPTI
NBA'de oynayan ABD'li basketbolcu Rudy Gobert'in Koronavirüs'e yakalandığı öğrenildi. Gobert, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında korona virüsü ile dalga geçmişti. Utah Jazz'da tüm oyuncular karantina altına alındı. Gobert'in ardından Donovan Mitchell'de de virüs çıktı.
ARA VERİLEN ORGANİZASYONLAR
Türkiye Ligi
NBA
Euroleague
FIBA organizasyonları
İtalya Ligi
İspanya Ligi
Avusturya Ligi
Japonya Ligi
İsviçre Ligi
Danimarka Ligi
Slovakya Ligi
Hollanda Ligi
Çin Ligi
Güney Kore Ligi
Kolombiya Ligi
Norveç (Tüm spor organizasyonları)
SEYİRCİSİZ OYNANACAK LİGLER
Fransa
Almanya
Yunanistan
Romanya
Bulgaristan
Polonya
Bosna Hersek
Çek Cumhuriyeti
Paraguay
Kosta Rika
Fas
MERİH: DURUMUM İYİ
Ronaldo Portekiz'de Madeira'da karantina altına alındı ve İtalya'ya dönmeyeceğini açıkladı.
Merih Demiral ise durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına evde devam edeceğini açıkladı.
Juventus 8 Mart'ta Inter ile karşılaşmış ve sonra bu pozu vermişti. En sağdaki Rugani'de koronavirüsü çıktı.
REAL&LEİCESTER KARANTİNADA
Real Madrid'li basketbolcu Tompkins'de koronavirüs çıktı. R.Madrid'in basketbol ve futbol takımları karantinada.
Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester'da da 3 oyuncuda koronavirüse rastlandı.
DALGA GEÇTİ VİRÜSÜ KAPTI
NBA'de oynayan ABD'li basketbolcu Rudy Gobert'in Koronavirüs'e yakalandığı öğrenildi. Gobert, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında korona virüsü ile dalga geçmişti. Utah Jazz'da tüm oyuncular karantina altına alındı. Gobert'in ardından Donovan Mitchell'de de virüs çıktı.
ARA VERİLEN ORGANİZASYONLAR
Türkiye Ligi
NBA
Euroleague
FIBA organizasyonları
İtalya Ligi
İspanya Ligi
Avusturya Ligi
Japonya Ligi
İsviçre Ligi
Danimarka Ligi
Slovakya Ligi
Hollanda Ligi
Çin Ligi
Güney Kore Ligi
Kolombiya Ligi
Norveç (Tüm spor organizasyonları)
SEYİRCİSİZ OYNANACAK LİGLER
Fransa
Almanya
Yunanistan
Romanya
Bulgaristan
Polonya
Bosna Hersek
Çek Cumhuriyeti
Paraguay
Kosta Rika
Fas
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