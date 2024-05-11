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Son dakika haberleri |Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! 2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir" denildi.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 21:07 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 21:47
Son dakika haberleri |Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! 2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için kilogram başı yaş çay alım fiyatının 17 lira olduğunu açıkladı.

İşte 2024 yaş çay alım fiyatı!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği belirtildi.



Açıklamanın devamında "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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