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    • Spor
    • 13.03.2020 Gazete
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    Koronavirüs spora da sıçradı! Türkiye'deki tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak...

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Nisan sonuna kadar spor müsabakalarına seyirci alınmayacak” dedi. Hafta sonu oynanacak - derbisinin seyircisiz olması kesinleşti.

    Maçlar seyircisiz

    Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını spora da sıçradı. Avrupa'daki birçok ülkede ligler ertelenirken, dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'deki tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını duyurdu.


    Spor müsabakalarındaki seyircisiz oynama kuralının bu haftadan itibaren başlayacağı açıklandı.



    G.SARAY-BEŞİKTAŞ SEYİRCİSİZ
    'de bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisine de seyirci alınmayacak. Nisan ayının sonunda taraftarlar tribündeki yerlerini alacak. TFF Başkanı de konuyla ilgili, "İnsan sağlığı her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.



    TFF'DEN KULÜPLERE UYARI YAZISI
    TFF, Koronavirüs sebebiyle kulüplere uyarı yazısı gönderdi. Seremoni sonrası futbolcular ile hakemlerin el dezenfektanı yapacağı ve ardından maçın başlayacağını bildirdi. Ayrıca soyunma odası ve basın tribünü gibi yerlere de dezenfektan koyulması zorunluluğu getirildi.

    İşte seyircisi oynanacak maçlar:



    TRABZONSPOR

    (D)
    Alanya (D)
    Ankaragücü
    G.Saray (D)




    GALATASARAY

    Ç. Rize (D)
    Gaziantep FK
    Başakşehir (D)

    Alanya (D)



    BEŞİKTAŞ
    G.Saray (D)
    Antalyaspor
    Denizli (D)
    Konyaspor
    (D)
    Kasımpaşa



    F.BAHÇE
    Konya(D)

    K.Paşa (D)

    Göztepe
    G.Birliği (D)



    SİVASPOR
    Antalya(D)
    Denizlispor
    Konya (D)
    Kayserispor
    K.Paşa (D)
    Yeni Malatya



    BAŞAKŞEHİR
    Trabzon (D)
    Alanyaspor
    A.Gücü (D)

    Antalya (D)
    Denizlispor



    'DAN ACİL TOPLANTI
    Koronavirüs'ün     Avrupa'da hızla yayılmasının ardından UEFA da harekete geçti. UEFA Yönetim Kurulu'nun, üye ülkeleri salı günü video konferansa davet ettiği ve yapılacak toplantı ile önemli kararlar alınabileceği öğrenildi. Haziran ayında başlayacak olan EURO 2020'yi 2021'e ertelemeyi düşünen UEFA'nın, federasyonlardan Ulusal Ligleri de 3 hafta süreyle ertelemesini talep edeceği öğrenildi. UEFA'nın federasyonlara, EURO 2020'nin iptali ile birlikte liglerde ertelenen 3 haftalık periyodun haziran ayında gerçekleşmesi yönünde görüş bildireceği de gelen haberler arasında. UEFA'nın kararı öncesi birçok Avrupa ülkesinde maçlar belirli bir süre için ertelenmiş durumda.

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