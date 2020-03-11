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’de koronavirüs bilançosu artıyor! Son rakamlar açıklandı

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının 1107'ye, ölü sayısının da 32'ye ulaştığı belirtildi. Dünya genelinde 108 ülkede görülen yeni tip koronavirüsün en son rakamlara göre toplam 124 bin 900 kişiye bulaştığı ve 4 bin 592 kişinin de ölümüne neden olduğu belirtildi.

  • Dünya
  • 12.03.2020 02:17
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 02:17
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ABD’de koronavirüs bilançosu artıyor!

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dünya genelinde hızla yayılıyor ve ölümlere neden oluyor. medyasında yer alan haberlerde, ülkede salgına yakalanan kişi sayısının her geçen gün arttığına işaret edildi.

ÖLENLERİN SAYISI 32 OLDU
Ülke genelinde teyid edilen vaka sayısı 1107 oldu. Koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise 32'ye çıktı.

100 BİN KİŞİLİK KONFERANS İPTAL EDİLDİ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ''pandemi'' ilan edilen koronavirüse karşı önlem almak için ülke genelinde bir çok etkinliğin iptal edildiği belirtildi.

Merkezi Utah eyaletinde bulunan Mormon tarikatı, Nisan ayında yaklaşık 100 bin kişinin katılacağı dini konferansı salgın nedeniyle iptal ettiklerini duyurdu.

16 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 30 milyon üyesinin bulunduğu belirtilen Mormon tarikatının virüs tehlikesine karşı, Asya'daki bazı tapınaklarını geçici olarak kapattığı ve bir çok ülkede misyonerlik faaliyetlerini kısıtladığı kaydedildi.

NEW YORK'TA TOPLU ULAŞIM ALANLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR
Amerika'nın en yoğun şehirlerinden olan 'ta Büyükşehir Ulaşım Otoritesi () toplu ulaşım alanlarında dezenfekte faaliyetlerini artırdı. MTA çalışanlarının, düzenli olarak özel ilaçlarla istasyonlarını ve metro yolcu kabinlerini koronavirüse karşı temizlediği görüldü.

124 BİN 900 KİŞİYE BULAŞTI
Koronavirüs ABD'deki televizyon ve şov dünyasını da etkiliyor. Dünyaca ünlü talk showcular , John Oliver ve bir süreliğine programlarına seyirci almayacaklarını duyurdu.

Dünya genelinde 108 ülkede görülen yeni tip koronavirüsün en son rakamlara göre toplam 124 bin 900 kişiye bulaştığı ve 4 bin 592 kişinin de ölümüne neden olduğu belirtildi.

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