Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dünya genelinde hızla yayılıyor ve ölümlere neden oluyor. ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

WASHINGTON'DA VE ÇEVRESİNDE 22 VAKA TESPİT EDİLDİ

Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka olmak üzere 22 vaka olduğu bildirildi.