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'de koronavirüs alarmı! 'da OHAL ilan edildi

Son dakika haberine göre, 'nin başkenti 'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla OHAL ilan edildi. Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.

  • Dünya
  • 11.03.2020 23:55
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 00:09
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Washington'da acil durum ilan edildi!

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dünya genelinde hızla yayılıyor ve ölümlere neden oluyor. 'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, başkent DC'de "" ilan edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

WASHINGTON'DA VE ÇEVRESİNDE 22 VAKA TESPİT EDİLDİ
Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka olmak üzere 22 vaka olduğu bildirildi.

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