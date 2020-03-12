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    • Magazin
    • 12.03.2020 Gazete
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    Coronavirüsle (Kovid-19) ilgili ünlülerden ‘panik yok’ çağrısı! Koronavirüsten nasıl korunuyorlar?

    'de görülen ilk Coronavirüs vakasının ardından ünlüler, 'Panik yapmayın' uyarısı yaptı. Sık el yıkama ve sağlıklı beslenme gibi önlemler alan , , Bengü ve gibi isimler şöyle dedi: 'Bir süre tokalaşıp öpüşmeyelim. Basit önlemlerle hayata devam edeceğiz. Hep birlikte bunu da atlatacağız.'

    Türkiye'de görülen ilk Coronavirüs vakası, sosyal medyadaki bilgi kirliliği nedeniyle vatandaşları tedirgin etti. Magazin dünyasının ünlü isimleri ise "Kendimize dikkat edip hayatımıza devam edelim" çağrısı yaptı.

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    Haberler Magazin Coronavirüsle (Kovid-19) ilgili ünlülerden ‘panik yok’ çağrısı! Koronavirüsten nasıl korunuyorlar?
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