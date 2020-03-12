Coronavirüsle (Kovid-19) ilgili ünlülerden ‘panik yok’ çağrısı! Koronavirüsten nasıl korunuyorlar?

Türkiye'de görülen ilk Coronavirüs vakası, sosyal medyadaki bilgi kirliliği nedeniyle vatandaşları tedirgin etti. Magazin dünyasının ünlü isimleri ise "Kendimize dikkat edip hayatımıza devam edelim" çağrısı yaptı.
Türkiye'de görülen ilk Coronavirüs vakası, sosyal medyadaki bilgi kirliliği nedeniyle vatandaşları tedirgin etti. Magazin dünyasının ünlü isimleri ise "Kendimize dikkat edip hayatımıza devam edelim" çağrısı yaptı.
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