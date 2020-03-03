Bahar Kalkanı sonrası Trump Türkiye için harekete geçti!

İdlib'de yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Türkiye ve ABD arasında da temaslar sıklaştı.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyetlerarası görüşmenin ardından Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD medyası, söz konusu ziyaretin Partiot hava savunma sistemleri ile alakalı olduğunu iddia etti. ABD medyasında çıkan haberlerde Trump'un, Türkiye'ye Patriot göndermek istediği ancak bu konudaki muhalefet nedeniyle başka formüller üzerinde çalıştığı ifade edildi.

İddialara göre direk olarak Türkiye'ye savunma sistemini gönderemeyecek olan Trump, NATO formülünü devreye sokacak. Trump, NATO çerçevesinde bir görevlendirme yapılmasını sağlayarak Patriot'ların gönderilmesini sağlayacak. ABD medyası Jeffrey'in ziyaretinin de bu konudaki detayları konuşmak amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etti.

MARK ESPER "HAVA DESTEĞİ SAĞLAMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye'ye hava desteği sağlamayacaklarını söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pentagon Şefi, Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından mültecilerin ülkeden ayrılmasına ilişkin, "Türkiye'nin kendi başına aldığı bir karar" dedi.