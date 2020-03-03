Bahar Kalkanı’na yerli savunma silahları damga vuruyor! SİHA, başrolde görev yapıyor...

masada yürüttüğü güçlü diplomasinin temelini sahadaki yerli ve milli savunma sanayi ürünleri oluşturuyor. Türkiye, Kapan, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarında olduğu gibi Bahar Kalkanı Operasyonu'nda da yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle destan yazıyor. Aynı anda çok sayıda SİHA kullanılarak Esed'e büyük darbe indiriliyor. KORAL ise Esed'i kör sağır ediyor... TASMUS, Fırtına, BORA ve ATOM da hazırda emir bekliyor... Kaplan ise ilk kez İdlib'de kullanılıyor... GPS'siz yön bulan Sürü İHA'lar yakında TSK'nın envanterine giriyor...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR ve TÜBİTAK'ta görevli uzman ve mühendisler ile sahada görev yapan askerleri bir araya getirdi.Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar için "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" yorumunu yaptı.