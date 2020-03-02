Bahar Kalkanı Harekatı'nın yıldızı KORAL oldu! Rejimi kör ve sağır etti
İdlib'de kahraman askerlerimize düzenlenen kalleş saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Esad rejimi güçlerine misliyle karşılık verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun adının Bahar Kalkanı olduğunu duyururken; 2 binden fazla rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü operasyona KORAL Sistemi damga vurdu. KORAL, düşman hedeflerin haberleşme sistemini keserek 200 kilometrede radarları kör ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejim güçlerine ve destekçilerine darbe üstüne darbe vuruyor. Şu ana kadar 2 bin 212 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejim kuvvetleri kafalarını dahi çıkaramayacak duruma geldi. Bakan Akar dün yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top-obüs-ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar-havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.