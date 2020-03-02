Bahar Kalkanı Harekatı'nın yıldızı KORAL oldu! Rejimi kör ve sağır etti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejim güçlerine ve destekçilerine darbe üstüne darbe vuruyor. Şu ana kadar 2 bin 212 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejim kuvvetleri kafalarını dahi çıkaramayacak duruma geldi. Bakan Akar dün yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top-obüs-ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar-havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.