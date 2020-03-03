SİHA'LARA

Şu ana kadar rejimin verdiği kayıplar sadece bir başlangıçtır. Biz bu gafillere, Türkiye 'nin büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz. Askerimize kast edenleri yerle yeksan edeceğiz. Belirlenen sınırların dışına çıkmazlarsa, omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak.TSK'nın Silahlı İnsansız Hava Araçları, dünyada ses getirdi. Y ab ancı gazeteler, " Ankara teknolojik gücünü gösterdi" dedi.Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Avrupa Birliği'ne sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Size 1 milyar Euro göndereceğiz.' diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz? Bizi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur. AB hala çifte standart uygulamaya devam ediyor." dedi.Bulgaristan Başbakanı Borisov, mülteci sorunu nedeniyle Türkiye-Yunanistan- Bulgaristan arasında 6 Mart Cuma günü Sofya'da üçlü zirve önerisinde bulunduğunu ancak Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile aynı masaya oturmayı reddettiğini söyledi. Erdoğan da "Yunan askerinin bugün (dün) 2 kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz etkilemiştir" diye konuştu.

Erdoğan: 'Size 1 milyar Euro göndereceğiz' diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz? Biz bu parayı da istemiyoruzErdoğan, Suriye'de 2 bin 557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini belirtti. "Gerçek gücümüzü göstermeye yeni başlıyoruz. Şayet belirlenen sınırların dışına çıkmazlarsa omuzların üstünde o başlar da kalmayacak" dedi.