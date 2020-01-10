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  • 10.01.2020 18:39
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 18:39

Son dakika: 'dan 'da düşen uçağına ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberine göre Genel Sekreteri , 'da düşen uçağına ilişkin, "Uçak, İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir" dedi.

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