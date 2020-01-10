NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İran'da düşen Ukrayna uçağına ilişkin, "Uçak, İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir" dedi.
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İran'da düşen Ukrayna uçağına ilişkin, "Uçak, İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir" dedi.
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