176 kişinin yaşamını yitirdiği İran'da düşen Ukrayna yolcu uçağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, ABD'nin düşen uçak ile ilgili, "çok önemli veriyi" Ukrayna ile paylaştığını duyurdu.

Prystaiko açıklamasında "Devlet Başkanımız Zelensky ile birlikte ABD'li temsilcilerle görüştük. Kendi uzmanlarımız tarafından incelenmek üzere ABD'li temsilcilerden çok önemli bir veri aldık." ifadelerini kullandı.

ZELENSKY 3 ÜLKEYE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky yaptığı son açıklamasında; "Uçak büyük olasılıkla bir füze tarafından vuruldu ancak bu bilgiyi daha teyit edemiyoruz. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerini bu felaketle ilgili ellerindeki bütün bilgileri soruşturma komisyonu ile paylaşma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.