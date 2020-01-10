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  • 10.01.2020 16:35
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 16:36

Son dakika: duyurdu! ABD düşen uçakla ilgili "çok önemli bilgiyi" Ukrayna ile paylaştı

'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Prystaiko, ABD'nin düşen uçakla ilgili çok önemli bir bilgiyi kendileriyle paylaştığını duyurdu.

ABD düşen uçakla ilgili çok önemli bilgiyi Ukrayna ile paylaştı

176 kişinin yaşamını yitirdiği 'da düşen yolcu uçağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, ABD'nin düşen uçak ile ilgili, "çok önemli veriyi" Ukrayna ile paylaştığını duyurdu.

Prystaiko açıklamasında "Devlet Başkanımız Zelensky ile birlikte ABD'li temsilcilerle görüştük. Kendi uzmanlarımız tarafından incelenmek üzere ABD'li temsilcilerden çok önemli bir veri aldık." ifadelerini kullandı.

ZELENSKY 3 ÜLKEYE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky yaptığı son açıklamasında; "Uçak büyük olasılıkla bir füze tarafından vuruldu ancak bu bilgiyi daha teyit edemiyoruz. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerini bu felaketle ilgili ellerindeki bütün bilgileri soruşturma komisyonu ile paylaşma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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