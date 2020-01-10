ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Mnuchin İran'a yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Dışişleri ve Hazine bakanları İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar:
"Washington, İran'a üretim, tekstil, madencilik dahil pek çok alanda yeni yaptırımlar getiriyor.
Elçiliklere saldırı olacağına dair istihbaratlar var. ABD'nin İran'a yaptırımları İran'ın güvenlik sistemini kalbinden vuracaktır.
Yaptırımlar İran'ın terörü finanse kapasitesini düşürmüştür. Daha fazla paraları olsaydı daha fazla finanse edeceklerdi."
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