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  • 10.01.2020 18:54
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 19:29

Son dakika: 'den 'a yaptırım açıklaması: Yürürlüğe koyduk

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Mnuchin 'a yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Elçilere saldırı olacağına dair bilgi aldık" dedi. ABD Ticaret Bakanı ise yaptığı açıklamada, "İran'a yeni yaptırımları yürürlüğe koyduk" ifadelerini kullandı.

ABD'den İran'a yaptırım açıklaması

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Mnuchin 'a yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri ve Hazine bakanları İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar:

"Washington, İran'a üretim, tekstil, madencilik dahil pek çok alanda yeni yaptırımlar getiriyor.

Elçiliklere saldırı olacağına dair istihbaratlar var. ABD'nin İran'a yaptırımları İran'ın güvenlik sistemini kalbinden vuracaktır.

Yaptırımlar İran'ın terörü finanse kapasitesini düşürmüştür. Daha fazla paraları olsaydı daha fazla finanse edeceklerdi."

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