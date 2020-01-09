ABD lideri Donald Trump'ın İran'la tansiyonu düşürmesi ve Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) gönderdiği mektupla ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu duyurmasına, Tahran'dan ilk yanıt geldi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, Trump'ın teklifini ülkesi yaptırımlar altındayken 'inanılmaz' olarak tanımladı.

TRUMP'IN TEKLİFİ: "BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Biz şimdi petrol ve doğalgazın bir numaralı üreticisiyiz. Biz bağımsız bir ülkeyiz, bizim Ortadoğu'dan gelecek petrole ihtiyacımız yok. Amerikan Ordusu 2,5 trilyon dolar maliyetle benim liderliğimde yeniden yapılandırıldı. Füzelerimiz güçlü, hatta ölümcül de diyebiliriz. Askeri ekipmanımızın harika olması bunu kullanacağımız anlamına gelmiyor. Biz bunu kullanmak istemiyoruz. Amerika askeri ve ekonomik açıdan çok güçlüdür. Bizim gücümüz caydırıcı konumdadır. DEAŞ'a yönelik son derece başarılı sonuçlar aldık. El Bağdadi'yi öldürdük. Yoluna karşı çıkan herkesin ölümünden sorumluydu, müslümanların, hristiyanların. DEAŞ hilafetini oluşturmaya çalıştı ama başarısız oldu. DEAŞ İran'ın doğal bir düşmanıdır. DEAŞ'ın yok edilmesi İran için iyidir, bizim için iyidir. Bizim birlikte çalışmamız lazım bu konuda. İran liderlerine bir şey söylemek istiyorum, biz sizin harika bir geleceğiniz, hak ettiğiniz bir geleceğiniz olsun istiyoruz. Diğer ülkelerle barış içinde yaşayacağınız bir ülke olsun istiyoruz. Amerika barışa hazırdır, teşekkür ediyorum, Tanrı Amerika'yı korusun, teşekkürler.