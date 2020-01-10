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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 09:56

Son dakika: Trump'tan flaş iddiası!

Son dakika haberine göre, Başkanı , talimat vererek öldürdüğü Devrim Muhafızları Komutanı ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Trump, Süleymani’nin ABD Büyükelçiliği’ni havaya uçurmayı planladığını söyledi. Reuters’e konuşan bir yetkilisi ise Trump’ın bu iddiasını doğruladı.

Trump'tan flaş Kasım Süleymani iddiası!

Son Dakika Haberi: Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Başkanı , "Tam bir canavar yakaladık ve onu öldürdük. Bu çok önce olmalıydı. Büyükelçiliğimizi havaya uçurmayı planladıkları için bunu yaptık" dedi.

ELÇİLİĞİ İŞGAL GİRİŞİMİ
Trump, Aralık ayı sonunda 'taki askeri üsse yönelik bir sivil ABD'linin öldüğü saldırısı nedeniyle de saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi. ABD'nin o saldırısının ardından İran destekli Şii milisler, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni basmış ve ABD-İran gerilimi tırmanmıştı.

TRUMP: KİMİN ORGANİZE ETTİĞİNİ BİLİYORSUNUZ
Donald Trump, Süleymani'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterilerin daha şiddetli olmasını istediğini savunarak, "Bu tamamen organize bir komploydu. Kimin düzenlediğini biliyorsunuz. O adam artık ortalıkta yok. Tamam? Aklında o büyükelçilikten daha fazlası vardı" dedi.

REUTERS: PENTAGON DOĞRULADI
Üst düzey bir ABD () yetkilisi da, Başkan Trump'ın Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik yorumlarına ilişkin önemli bir bilgi verdi.

Reuters'a gizlilik kaydıyla konuşan yetkili, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki protestoyu Süleymani'nin düzenlediğini söyledi ve büyükelçiliği patlatmak gibi bir komplonun bulunduğunu kabul etti.

Pentagon yetkilisi, ABD'nin aldığı istihbarata ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı.

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