ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı bir savaş başlatmasını önlemek için yetkilerini sınırlama yollarını tartışmak üzere kapalı bir toplantı yaptılar.

ABD'li Politico gazetesi, Demokrat liderlerin, Trump'ın İran konusunda atabileceği askeri adımları sınırlamak amacıyla "Savaş Yetkisi Yasası" tasarısını bu hafta oylayabileceklerini belirtti.

YETKİSİ ELİNDEN ALINACAK

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat çoğunluk lideri Steny Hoyer, Demokratların, Kongre tarafından onaylanmadığı takdirde İran'a yönelik saldırı operasyonlarının finansmanını dondurmak için bir tasarıyı ve 2002'de kabul edilen ve cumhurbaşkanına askeri operasyonları başlatma yetkisi veren mevzuatın yürürlükten kaldırılmasını sağlayan bir taslak karar da dahil olmak üzere ek tedbirleri görüştüğünü doğruladı.

Demokratlar toplantıda tartışılan girişimlere oy vermek için herhangi bir tarih belirlemedi ve Hoyer, daha fazla ayrıntı vermeden, yakında "bazı adımlar" atabileceklerini söyledi.

ABD yönetiminin, İran'a karşı attığı adımların ayrıntılarını ve nedenlerini yasa koyuculara bildirmesi bekleniyor.

ABD Devlet Başkanı Trump, dün yaptığı konuşmada İran ile "hoşgörü zamanı"nın bittiğini; ancak, onunla savaşa gitmek istemediğini açıkladı.