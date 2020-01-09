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  • 09.01.2020 11:18
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 11:23

Başkanı Trump'ın saldırısından hemen sonra çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

'ın misilleme olarak 'taki üslerini füzeyle vurduğu andan hemen sonra çekilmiş bir fotoğraf ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta ABD Başkanı Trump'ın kurmaylarıyla bir araya geldiği ve endişeli bir halde elleri göğsünde oturduğu görülüyor.

Saldırıdan hemen sonra çekildi! Trump'a dikkat

'ın 'taki üslerine düzenlediği saldırıyla ilgili 'dan flaş bir paylaşım geldi. Saldırıdan dakikalar sonra 'her şey yolunda' diye Twitter'dan mesaj paylaşan Başkan Trump'ın kurmaylarıyla bir araya geldiği anlar ortaya çıktı.

İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerini vurmasının ardından dünyanın gözü kulağı 'tan gelecek açıklamalara çevrilmişti. Dün akşam saatlerinde kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Trump, uyarı sistemleri sayesinde hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini söylerken, beklentilerin aksine tansiyonu yükselten açıklamalardan kaçındı.

TRUMP'IN KURMAYLARIYLA TOPLANTISI
Trump'ın basın toplantısından birkaç saat sonra ise Beyaz Saray'dan kritik bir fotoğraf servis edildi. İran'ın füze saldırısının ardından Trump ve kurmayları bir araya gelirken, o anları gösteren kare ABD basınında geniş yer buldu.

Söz konusu fotoğrafta masanın başında oturan Trump'ın etrafında Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Hazine Bakanı Steve Mnuchin gibi isimler yer alıyor. Başkan Trump'ın toplantıdaki endişeli görüntüsü ise dikkat çekiyor.

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