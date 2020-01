AHaber CANLI YAYIN

Dünya, İran'dan fırlatılan füzelerin ABD üslerini hedef aldığını Beyrut merkezli bir televizyondan duydu. Aynı televizyon dakikalar sonra Bağdat yakınlarındaki üste sirenlerin çaldığını ve helikopterlerin uçtuğunu ekrana getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ulusa sesleniş konuşmasını iptal etti, hasar ve kayıp tespitlerinin sürdüğünü açıkladı. İran resmi televizyonu, saldırılarda 80 ABD'li askerin öldüğünü duyurdu. Gelen son dakika haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

İŞTE SAAT SAAT YAŞANANLAR:

Saat 2.28: İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu.

Saat 2.58: Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Saat 3.09: İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.Saat 3.22: Pentagon, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.







Saat 4.48: İran Telekomünikasyon Bakanı Mohammad Javad Azari Jahromi ABD'nin Irak'taki füze saldırısının ardından "Bölgemizden defol!" tweeti attı.





Saat 5.00 : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, ABD'nin karşı bir askeri eyleminin bölgede topyekün bir savaşa neden olacağını belirtti.



Aşena tweetinde "ABD'nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur. Ancak Suudiler farklı bir yol seçebilirdi - tam barış içinde olabilirlerdi" yazdı.



Saat 5.38: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten Irak'taki ABD üssünün vurulmasının ardından ilk açıklama geldi. Zarif, "Savaş istemiyoruz ama kendimizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Orantılı bir karşılık verildi ve tamamlandı. Savaş peşinde değiliz ancak her türlü saldırganlığa karşılık vereceğiz







Saat 5.50: ABD Başkanı Trump, İran'ın balistik füzelerle ABD üslerine yaptığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Her şey yolunda! Irak'taki iki askeri üsten füzeler atıldı. hasar tespiti sürüyor. . Şimdiye kadar her şey yolunda! Tüm dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz! Yarın sabah bir açıklama yapacağım." dedi.





06.20 : KASIM SÜLEYMANİ'NİN NAAŞI FÜZE SALDIRILARININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ



İran'ın, Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin naaşı toprağa verildi.

Süleymani'nin naaşı İran'da memleketi Kerman'da yerel saat ile sabah 6'da toprağa verildi.

Törene katılanların ağıt yaktıkları duyuldu.

06.50 : PİYASALARİN İLK TEPKİSİ

İran'ın ABD'nin Irak'taki hava üslerini vurmasının ardından petrol yaklaşık yüzde 4 yükseldi.

ABD tipi ham petrol (WTI) vadelileri yüzde 4,4 kadar yükseldi.

Brent tipi ham petrolün vadelileri 70 doların üzerine çıkarak yüzde 3,59 kadar arttı.

Kazançlarının bir kısmını veren Brent tipi petrolün varil fiyatı TSİ 06:35'te 69,38 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Piyasalarda güvenli limanlara duyulan talebin artmasıyla Japon yeni ve altın yükseldi.





Amerikan dolarının Japon yeni'ne karşı yüzde 0,28 değer kaybettiği görüldü.

ABD devlet tahvillerinin ve açılan Asya piyasalarındaki hisse senetlerinin ise düştüğü görüldü.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,2; Avustralya hisseleri ise yüzde 1 düştü.

Amerikan hisse senetlerinin vadelilerinin de düştüğü gözlendi.

ING'nin Asya Pasifik bölgesi şef ekonomisti olan Rob Carnell, bunun basit bir riskten kaçış olduğu yorumunda bulundu.

Altının ons fiyatı spot piyasada yüzde 1,80% yükselerek 1.602 dolara kadar çıktı.

Saat: 7:14

Amerikalı yetkililer: "Ayn el Esad Hava Üssü'nde konuşlanan ABD'li yok"

CNN televizyon kanalına konuşan bir ABD askeri yetkilisi, ordunun saldırılardan önce uyarılmak için yeteri kadar vakti olduğunu söyledi.

Yetkili, bu sayede tehlikeden etkilenebileceklerin sığınaklara gitmek için yeteri kadar süresi olduğunu aktardı. Yine kanala konuşan başka güvenlik yetkilileri ise Irak'taki Ayn el Esad Hava Üssü'nde ABD'lilerin olmadığını aktardı.



CNN'e konuşan Iraklı yetkililer ise kendilerinden saldırılar sırasında hayatını kaybeden birilerinin olmadığını söyledi. İran'ın İngilizce televizyon kanalı Press TV ise füzelerin amaçlanan Amerikan hedeflerine isabet ettiğini söyledi. Daha önce Amerikan televizyonlarına konuşan bazı Amerikalı yetkililer, İran'ın kimi hedeflerinin isabet etmediğini ifade etmişti.





Saat 8:15: İran'dan BMGK'ye mektup: Savaş peşinde değiliz

İran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, "savaş peşinde olmadıklarını" bildirdi.



İran devlet medyasının haberine göre, Tahran yönetimi Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından BMGK'ye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.



Mektupta, "Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

08. 20 : İranlı üst düzey bir yetkili, açıklama yaparak Irak'taki iki ABD üssüne gerçekleştirilen saldırıların, İran'ın yapacağı misillemelerin "en zayıfı" olduğunu ileri sürdü ve bu saldırıların sadece bir başlangıç olduğunu ima etti.

"80 ABD'Lİ ASKER ÖLDÜ"

08. 35 : İran devlet televizyonu, Amerikan üslerine füze saldırılarında 80 ABD'li askerin öldüğünü duyurdu. Televizyonun verdiği bilgiye göre, ateşlenen 15 füzenin tamamı ABD hedeflerine isabet etti, üslerdeki helikopterler ve askeri ekipmanlar ciddi hasar gördü.

09.05 : Irak ordusu, ülkedeki ABD üslerine saat 01.45 ila 02.15 arasında 22 füze fırlatıldığını açıkladı. Söz konusu füzelerden 17'si Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad üssüne isabet etti. Erbil yakınlarındaki koalisyon ana merkezine ise 5 füze geldi.

09.15 : İran'ın ABD üslerine saldırısının ardından Norveç'ten de açıklama geldi. Norveç Ordusu Sözcüsü, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan üste 70 Norveç askeri bulunduğunu ancak hiçbirine zarar gelmediğini duyurdu.

09.20 : İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" belirtti. ABD yöneticilerinin, "dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan İran'ın gücünü anlamalarının ve bu konuda ilkeli bir tutum benimsemelerinin zamanının geldiğini" savunan Bakıri, ABD'nin, en kısa sürede ordusunu bölgeden çıkarması gerektiğini bildirdi. Televizyon ayrıca, ABD'den gelecek muhtemel bir misillemeye karşılık İran'ın 100 diğer hedefi vuracağını da aktardı.

10.10 : İran dini lideri Ayetullah Hamaney, canlı yayında açıklama yaptı. Hamaney, "Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek." dedi. İşte açıklamaları:

Almamız gereken dersler var. Bugün inancı sağlam gençlerimizin çokluğuyla birlikte bugünkü durumda memnuniyetsiz değiliz. Fakat dikkatli olmalıyız.

Şehit Süleymani sadece cesur değil, aynı zamanda insiyatif alan bir insandı. Attığı her adımın arkasında bilgelik, mantık vardı. Siyasi alanda da böyleydi. (…) Askeri güç gerekmediğinde, askeri güç kullanmazdı. Kendisi tehlikede olsa bile, çalışma arkadaşlarının hayatını korumada çok dikkatliydi. İran'daki faaliyetlerine baktığımızda, taraflı değildi, ama devrimin savunucuydu. Devrimi savunmak kırmızı çizgisiydi.

ABD, Irak'ı Suudi Arabistan rejimine dönüştürmeye çalışıyor, Irak'ı sağılacak ineğe çevirmeye çalışıyor. Irak'taki liderler buna direndi, Kasım Süleymani danışmanlık yaparak bu amaca hizmet etti. Hizbullah'tan kurtulmak istediler, ki o Lübnan'ın İsrail'den bağımsızlığı için en önemli hareket.

Dün akşam onların (ABD'nin) yüzüne tokadı indirdik. Ancak askeri yanıt yeterli değil, ABD'nin yozlaşmış rejiminin bölgedeki varlığı sona ermeli."

11:00: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devlet televizyonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

11:14: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Temenni ederim ABD dünden ders alır." ifadelerini kullandı.