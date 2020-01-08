İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü ve Erbil'de ABD'de askerlerinin bulunduğu üssü balistik füzelerle vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. AA'nın haberine göre; İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti. ABC News'e konuşan bir savunma bakanlığı yetkilisi, İran'ın 15 füze fırlattığını, bunların 10 tanesinin Anbar'daki üsse, 1 tanesinin ise Erbil'deki üsse isabet ettiğini belirtirken, 4 füzenin hedefe ulaşamadığı ifade edildi.





CNN International'a konuşan ABD ordusundan bir yetkili, erken uyarı sistemlerinin füze saldırısını önceden haber verdiğini ve askeri personelin sığınaklara girdiğini söyledi.

İran devlet televizyonu ise, ABD hedeflerine yapılan saldırıda en az 80 kişinin öldüğünü öne sürdü.

ABD'Lİ YETKİLİLER DOĞRULADI: "TRUMP YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

ABD'li yetkililer tarafından da doğrulanan saldırıda, henüz can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Ulusal Güvenlik Konseyini acil olarak toplantıya çağıran ABD Başkanı Donald Trump, "Hasar tespit çalışmaları sürüyor, açıklama yapılacak" ifadesini kullandı.





DEVRİM MUHAFIZLARI: "ÇOK DAHA SERT VE EZİCİ KARŞILIK VERİRİZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

ABD ÜSLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN BÖLGE ÜLKELERİNE UYARI

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

SALDIRININ ARDINDAN SÜLEYMANİ'NİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde toprağa verildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün yaşanan izdiham nedeniyle iki kez ertelenen Süleymani'nin cenazesinin defin işlemi gerçekleştirildi.

Haberde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiği vurgulandı.





İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: BM SÖZLEŞMESİNE GÖRE KARŞILIK VERİLDİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Irak'taki ABD üssüne İran saldırısına ilişkin, "Savaş peşinde koşmuyoruz, ama kendimizi savunacağız. BM sözleşmesine göre karşılık verildi" ifadesini kullandı.

Zarif, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Irak'taki üslerine düzenlenen saldırılarla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirdikleri saldırıların uluslararası yasalara uygun olduğunu savunan Zarif, "İran, vatandaşlarına ve üst düzey yetkililerine yönelik korkakça silahlı saldırıya karşı kendini savunmak için, BM Sözleşmesinin 51'inci maddesi uyarınca tedbirler aldı ve sonuçlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, "Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız." ifadesini kullandı.