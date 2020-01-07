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  • 08.01.2020 05:53
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 06:22

Son dakika: üslerine füzeli saldırı sonrası 'dan 'orantılı karşılık' açıklaması

Dışişleri Bakanı, Devrim Muhafızları su'nun üslerini vurması hakkında "Orantılı karşılık verildi ve tamamlandı" şeklinde bir açıklama yaptı.


Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Devrim Muhafızları su'nun üslerini vurması hakkında "Orantılı karşılık verildi ve tamamlandı" şeklinde bir açıklama yaptı. Zarif, Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını bildirdi.

Zarif, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin 'taki üslerine düzenlenen saldırılarla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirdikleri saldırıların uluslararası yasalara uygun olduğunu savunan Zarif, "İran, vatandaşlarına ve üst düzey yetkililerine yönelik korkakça silahlı saldırıya karşı kendini savunmak için, BM Sözleşmesinin 51'inci maddesi uyarınca tedbirler aldı ve sonuçlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, "Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız." ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki Ayn el-Esed ve üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.







TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Her şey yolunda! Irak'taki iki askeri üsten füzeler atıldı. hasar tespiti sürüyor. . Şimdiye kadar her şey yolunda! Tüm dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz! Yarın sabah bir açıklama yapacağım." dedi.

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