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  • 08.01.2020 03:30
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 03:47

Son dakika haberi! : 'ta 2 ABD üssü 12 yle vuruldu

Son dakika haberi... , ’ın ABD askerlerinin konuşlandığı 'taki el-Esed ve üslerine 12’den fazla ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığı (), 'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu 'taki el-Esed ve üslerine 12'den fazla ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamıştı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıklamıştı.

POMPEO VE ESPER BEYAZ SARAY'A GİTTİ
Pompeo ve Esper'den sonra ABD Genelkurmay Başkanı Milley de Başkan Trump ile yapılacak görüşmeye katılmak için Beyaz Saray'a gitti.

ABD KONGRESİ BİLGİLENDİRİLDİ
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence İran saldırısına ilişkin ABD Kongre'sini bilgilendirdi.

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