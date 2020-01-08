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  • 08.01.2020 09:11
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:18

'ın füze saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama: Yarın sabah...

'ın 'nin el-Esed ve üslerine saldırısı sonrası Trump'tan son dakika açıklaması geldi. ABD Başkanı , gece saatlerinde yaptığı ilk açıklamada konuyla ilgili yüzeysel bilgiler verirken, sabah saatlerinde basın açıklaması yapacağını ifade etti. Trump'ın üzerinden İran'ın saldırısına yönelik yaptığı paylaşımlarda 'Dünyadaki en güçlü ve donanımlı ya sahibiz' ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan ABD yaptığı açıklamada, ABD uçaklarının İran, , İran Körfezi ve 'ndeki uçuşlarını nedeniyle geçici olarak durdurduğunu ifade etti.

'ın 'taki üslerine son dakika saldırısı sonrasında ABD Başkanı 'tan ilk açıklama geldi. Irak'taki 2 ABD üssüne yapılan saldırıya ilişkin hesapları üzerinden açıklama yapan Donald Trump, 'Hasar tespiti sürüyor, yarın sabah açıklama yapacağım.' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Saldırı sonrasında 'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.

Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." ifadelerini kullandı.

FAA'DEN İRAN VE BÖLGESİNDEKİ ABD UÇAKLARINA SINIRLAMA
Öte yandan yazılı bir açıklama yapan ABD , ABD uçaklarının İran, Irak, İran Körfezi ve bölgelerindeki uçuşlarını "" sebebiyle geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

ABD ile İran arasında artan gerilim ve İran'ın son füze saldırıları dolayısıyla söz konusu bölgedeki sivil havacılık faaliyetlerinin tehlikeli bir boyuta taşınabileceğine atıfta bulunan kurum, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

İran Devrim Muhafızları su tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya yle vurulduğu belirtilmişti.

ABD () ise İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

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