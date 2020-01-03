Süleymani'nin ölümü sonrası Irak'tan 'Savaşın fitili ateşlendi' resti! Mehdi Ordusu aktif edildi

Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.

"MEHDİ ORDUSU AKTİF EDİLDİ"

Süleymani'nin ölümünün ardından son dakika bir açıklama yayımlayan Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr, 2008 yılında bizzat kendisi tarafından lağvedilen "Mehdi Ordusu"nun tekrar aktif ettiğini duyurdu.

Yaptığı açılamada Irak'ı korumaları için kendi emrindeki milislere talimat veren Sadr, "Vatansever Irak direnişinin lideri olarak, tüm mücahitlere, özellikle Mehdi Ordusu'na, ve tüm vatansever ve disiplinli guruplara Irak'ı korumak için hazır olma emri veriyorum" ifadelerini kullandı.

"MEHDİ ORDUSU" KİMDİR?

"Mehdi Ordusu" ABD'nin Irak'ı işgali sırasında direniş gösteren gruplardan biri olarak kayıtlara geçmişti. Ordu, bizzat 2008 yılında yine Sadr'ın emriyle dağıtılmıştı.

ACİL KODUYLA DUYURDULAR

Washington yönetimi, Irak'ta bulunan tüm Amerikan vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Süleymani'nin ölümü sonrası Rusya'dan da bir açıklama geldi. Moskova yönetiminden yapılan açıklamada, "ABD'nin İran'ın üst düzey askeri komutanını öldürmesi gerginliği artıracak" denildi.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang, günlük basın toplantısında gelen Süleymani sorusuna, "Pekin yönetiminin uluslararası ilişkilerde güç kullanımına her zaman karşı çıktı. Başta ABD olmak üzere tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz" yanıtını verdi. Çin'in gelişmeleri çok yakından izlediğini belirten sözcü, "Orta Doğu'da istikrar ve barışın korunması gerektiğini" söyledi.

FRANSA'DAN VATANDAŞLARINA UYARI

Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği İran'daki vatandaşlarını, İran ordu komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra meydanlardan uzak durmaya çağırdı.

"SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENMİŞTİR"

Süleymani'ye yapılan operasyonu kınayan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, saldırının bölge ve tüm dünyayı savaşa götürecek bir egemenlik ihlali olduğu konusunda uyardı. Parlamentoyu acil toplantıya çağıran Irak lideri, "Resmi görev yapan Iraklı askeri liderin suikastı Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlıktır. Iraklı ve kardeş ülkelerden (İran) askeri liderlerin Irak topraklarında tasfiye edilmesi, ülkemizin egemenliğine yönelik ihlaldir, vatanın onuruna saldırıdır. Ayrıca bu saldırı Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştir. Saldırı, ABD askerlerinin Irak'taki varlığına yönelik şartlara da aykırıdır" ifadelerini kullandı.