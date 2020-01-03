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  • 03.01.2020 09:21
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 09:28

: Kasım Süleyman'nin öldürüldüğü saldırı sonrası ilk görüntüler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım 'nin öldürüldüğünü açıkladı. Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyla ilgili ilk görüntüler de yayınlandı.

Süleyman'nin öldürüldüğü saldırı sonrası ilk görüntüler

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.


ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyla ilgili ilk görüntüler de yayınlandı.

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