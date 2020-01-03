Dünyayı sarsan saldırının detayları ortaya çıktı! ABD, Kasım Süleymani'yi böyle öldürdü!
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın talimatıyla öldürüldüğünü açıkladı. Süleymani'yi öldüren operasyonun detayları ise ortaya çıktı.
03.01.2020 10:45
- Son Güncelleme: 03.01.2020 10:45
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın talimatıyla öldürüldüğünü açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai olay sonrası Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti. İran'ın dini lideri Hamaney ise 'intikam' yemini etti ve ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.
Süleymani ile birlikte 7 kişiyi daha öldüren ABD operasyonu hakkındaki detaylar ise ortaya çıktı. New York Times'ın haberine göre Süleymani'yi öldüren saldırı MQ-9 Reaper adlı insansız hava aracı ile gerçekleştirildi.
İslami Devrim Muhafızları Ordusu'nun güçlü Kudüs Gücü'nü yöneten General Kasım Süleymani, Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'na gittiği sırada Amerikan MQ-9 Reaper İHA'sının füzeleri ateşlendi ve Iraklı üst düzey yetkiliyle birlikte öldürüldü.
MQ-9 Reaper
'General Atomics Aeronautical Systems' tarafından Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri için geliştirilmiş insansız hava aracı olan MQ-9 Reaper aynı zamanda ilk vurucu İHA olarak biliniyor.