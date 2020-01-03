Irak'ın başkenti Bağdat'ın havalimanına ABD tarafından düzenlenen füzeli saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldü.

Bağdat Havalimanı'na atılan 3 füzeden birisi, Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları olduğu söylenen 8 kişi, saldırı sırasında hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in saldırıda öldülenler arasında bulunuyor.

HAMANAEY "TRUMP HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ" DEMİŞTİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçtiğimiz günlerde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı sonrası İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili olarak, "Birincisi, hiçbir şey yapamazsınız çünkü bu mesele İran'la ilgili değil. İkincisi ise eğer siz mantıklı olsaydınız ki değilsiniz, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde işlediğiniz suçların, halkların sizden nefret etmesine yol açtığını anlardınız. İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Hamaney'in bu sözleri sonrası Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü ABD saldırısının zamanlaması dikkat çekti.