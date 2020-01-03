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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 08:54

kimdir? Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) görevi nedir?

kimdir? ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünün açıklanmasının ardından Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, ? Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) görevi nedir?

İran Devrim Muhafızları kimdir?

İran Devrim Muhafızları kimdir? Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Süleymani'nin, ABD personelini korumak için öldürüldüğü bildirildi. Bu haberlerin ardından Devrim Muhafızları Ordusu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, İran Devrim Muhafızları kimdir? Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) görevi nedir? İşte detaylar...

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