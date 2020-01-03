İran Devrim Muhafızları kimdir? Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Süleymani'nin, ABD personelini korumak için öldürüldüğü bildirildi. Bu haberlerin ardından Devrim Muhafızları Ordusu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, İran Devrim Muhafızları kimdir? Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) görevi nedir? İşte detaylar...

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