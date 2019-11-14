Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ABD basınında yer buldu. New York Times gazetesi adına görüşmeyi takip eden Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley'nin haberinin başlığında "Onun büyük hayranıyım." Trump, Erdoğan'ı sıcak karşıladı" ifadesi yer aldı.

Crowley'nin yazısı, Barış Pınarı Harekatı sonrasındaki gelişmelere atıflar yapıyor. Beyaz Saray muhabiri, Türkiye'nin operasyonu ile bölge eksenli Amerikan siyasetinin rotasından çıktığını ancak Trump'ın, Erdoğan ile görüşmeleri sırasında, bu hususta, hissedilir bir tavır ortaya koymadığını savundu. Yazı, "Günün sonunda Erdoğan'ın ziyaretinin verimli olup olmadığı belirsiz kaldı. Beyaz Saray açıklaması, somut bir anlaşma olmadığını gösteriyor" ifadesiyle sonlandı.

Yine New York Times gazetesinin editoryal görüş bölümünde kaleme alınan yazıda ise "Türk Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden Amerika Birleşik Devletleri tam olarak ne elde etti?" sorusu yer aldı.

Görüşmelerin "çok iyi ve verimli" geçtiği şeklindeki ifadeyi kanıtlayacak bir emare olmadığını savunan yazıda, S-400 sorununun "çözümsüz" kaldığı sonucu çıktığı da yazıldı.

'HİÇBİR LİDER, ERDOĞAN KADAR İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEDİ'

Washington Post'taki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını, iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarak kullandığı değerlendirmesi yer aldı. Erdoğan bu noktada, en başta Gülen'in iadesini gündeme getirdiği ifade edildi.

Post'un haberinde, iki ülke arasında kriz yaratan S-400 konusuna ilişkin Trump'ın "Yetkililerimiz çözüm için çalışıyor" ifadeleri yer aldı. Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin "Türkiye'nin silahları kutularından çıkarmaması bir çözüm olabilir" dediği de haberdeki bu paragrafta yer aldı.

TRUMP'IN ERDOĞAN İÇİN SÖYLEDİĞİ "ONUN HAYRANIYIM" SÖZLERİ GÜNDEMDEYDİ

CNN Televizyonundaki haberde ise Trump'ın Erdoğan için kullandığı "Onun büyük bir hayranıyım" ifadesine atıf yapılarak "Bazı Amerikalı parlamenterlerin bu görüşmeden beklediği karşılama bu değildi" denildi.

CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak, imzalı yazıda, ABD Başkanı Trump'ın "güçlü liderlere" gösterdiği yakınlık konusunda örnekler yer aldı. Yazıdaki en dikkat çekici ifade ise "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" oldu.