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ABD'de Erdoğan alarmı! Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın kalacağı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Otelin bulunduğu sokağın çevresi kamyonlar ile kapatılırken, çevrede de Washington polisi güvenliği sağlıyor.

13.11.2019 08:31 - Son Güncelleme: 13.11.2019 08:36
ABD'de Erdoğan alarmı! Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü

Başkan Erdoğan'ın kaldığı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ABD'de Erdoğan alarmı! Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü

Otelin bulunduğu sokağın çevresi kamyonlar ile kapatılırken, çevrede de Washington polisi güvenliği sağlıyor.

ABD'de Erdoğan alarmı! Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü

Başkan Erdoğan'ın makam otomobilinin gelişi sırasında otelin kapısında kurulan çadırın görevlilerce kapatılması ise dikkat çekti.

ABD'de Erdoğan alarmı! Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü

DEAŞ'LA MÜDADELE ANLATILIYOR

Washington'da, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi şehrin farklı yerlerine konulan dijital ekranlı LED görüntülü araçlarla anlatıldı. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) desteğiyle Washington'da Beyaz Saray ve Kongre yakını olmak üzere çeşitli cadde ve sokaklara yerleştirilen toplam 10 araçta Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelesi sayılar ve grafiklerle anlatıldı.

ABD'de Erdoğan alarmı! Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü

ERDOĞAN TOPLANTIYA KATILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.


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