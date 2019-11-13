ABD'de Erdoğan alarmı! Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın kalacağı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Otelin bulunduğu sokağın çevresi kamyonlar ile kapatılırken, çevrede de Washington polisi güvenliği sağlıyor.
DEAŞ'LA MÜDADELE ANLATILIYOR
Washington'da, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi şehrin farklı yerlerine konulan dijital ekranlı LED görüntülü araçlarla anlatıldı. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) desteğiyle Washington'da Beyaz Saray ve Kongre yakını olmak üzere çeşitli cadde ve sokaklara yerleştirilen toplam 10 araçta Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelesi sayılar ve grafiklerle anlatıldı.