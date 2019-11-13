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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 23:10

Bakan Albayrak'tan kritik görüşmeye ilişkin flaş açıklama: Verimli geçen görüşmeler yaptık

Başkan ile Başkanı arasında Baray'da gerçekleşen zirve için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye-ABD ilişkileri açısından oldukça önemli Vaşington ziyaretlerinde kendilerine eşlik ettik. İşbirliğimiz açısından verimli geçen heyetlerarası görüşmelere katıldık." dedi.

Bakan Albayrak: Verimli geçen görüşmeler yaptık

Başkan ile Başkanı arasında Baray'da gerçekleşen zirve için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye-ABD ilişkileri açısından oldukça önemli Vaşington ziyaretlerinde kendilerine eşlik ettik. İşbirliğimiz açısından verimli geçen heyetlerarası görüşmelere katıldık" ifadelerini kullandı.



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