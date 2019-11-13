Bakan Albayrak'tan kritik görüşmeye ilişkin flaş açıklama: Verimli geçen görüşmeler yaptık

Başkan Recep tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Baray'da gerçekleşen zirve için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye-ABD ilişkileri açısından oldukça önemli Vaşington ziyaretlerinde kendilerine eşlik ettik. İşbirliğimiz açısından verimli geçen heyetlerarası görüşmelere katıldık" ifadelerini kullandı.







