Bakan Albayrak'tan kritik görüşmeye ilişkin flaş açıklama: Verimli geçen görüşmeler yaptık

Başkan Recep tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Baray'da gerçekleşen zirve için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Albayrak paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye-ABD ilişkileri açısından oldukça önemli Vaşington ziyaretlerinde kendilerine eşlik ettik. İşbirliğimiz açısından verimli geçen heyetlerarası görüşmelere katıldık" ifadelerini kullandı.
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