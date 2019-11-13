Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.11.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 21:49

Başkan Erdoğan-Trump zirvesine 'dan skandal sansür

Başkan ile Başkanı ’ın görüşmesi öncesinde “#TurkeyFightsISISand” etiketi gündeminde birinci olmuştu. ’nin teröre karşı mücadelesinin anlatıldığı #TurkeyFightsISISandYPG etiketi Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürüldü.

Twitter'dan skandal sansür

Cumhurbaşkanı ile Başkanı 'ın görüşmesi öncesinde "#TurkeyFightsISISandYPG" (, ve ile mücadele ediyor) etiketi gündeminde birinci sıradaydı. Söz konusu etiket ile birlikte, da terörle mücadeleye ilişkin birçok paylaşımda bulunuldu.

"#TurkeyFightsISISandYPG" TAGI ZİRVEYE ÇIKTI
Türkiye'nin 'nin Kuzeyi'nde başlatığı 'ndan sonra bir çok Avrupa ülkesi ve Amerika'dan bu harekata karşı çıkan sesler yükseldi. Oysa Türkiye bundan önceki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sınır güvenliğini sağlamaya yönelik bir operasyon gerçekleştiriyordu.

TÜRKİYE'NİN TERÖR VURDUĞU DARBEDEN RAHATSIZ OLDULAR
Türkiye içeride ve dışarıda bütün gücüyle terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan temizlik ile güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri , YPG ve DEAŞ'la mücadeleye hız verdi. Alınan başarılı sonuçlar ve Batılıların desteklediği terör örgütlerinin büyük zayiata uğraması bazı sosyal medya kuruluşlarını da korkuttu.



#ErdoganTrumpMeeting BİRİNCİ SIRADA
#TurkeyFightsISISandYPG etiketinin Twitter tarafından sansüre uğramasının ardından başlatılan #ErdoganTrumpMeeting etiketi yine birinci sıraya yükseldi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST
le aranan eli kanlı YPG'li teröriste (mavi tık) veren Twitter şimdi de büyük bir skandala imza attı. Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin anlatıldığı #TurkeyFightsISISandYPG tagi Twitter tarafından sansüre uğratılıp dünya gündeminden düşürüldü.Uluslararası kuruluşların teröre verdiği bu destek ve terörle mücadele edenlere uyguladığı bu sansür kabul edilemez.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan-Trump zirvesine Twitter'dan skandal sansür
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri