Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncesinde "#TurkeyFightsISISandYPG" (Türkiye, DEAŞ ve YPG ile mücadele ediyor) etiketi Twitter gündeminde birinci sıradaydı. Söz konusu etiket ile birlikte, sosyal medyada terörle mücadeleye ilişkin birçok paylaşımda bulunuldu.

"#TurkeyFightsISISandYPG" TAGI ZİRVEYE ÇIKTI

Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyi'nde başlatığı Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra bir çok Avrupa ülkesi ve Amerika'dan bu harekata karşı çıkan sesler yükseldi. Oysa Türkiye bundan önceki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sınır güvenliğini sağlamaya yönelik bir operasyon gerçekleştiriyordu.

TÜRKİYE'NİN TERÖR VURDUĞU DARBEDEN RAHATSIZ OLDULAR

Türkiye içeride ve dışarıda bütün gücüyle terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan temizlik ile güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri PKK, YPG ve DEAŞ'la mücadeleye hız verdi. Alınan başarılı sonuçlar ve Batılıların desteklediği terör örgütlerinin büyük zayiata uğraması bazı sosyal medya kuruluşlarını da korkuttu.







#ErdoganTrumpMeeting BİRİNCİ SIRADA

#TurkeyFightsISISandYPG etiketinin Twitter tarafından sansüre uğramasının ardından başlatılan #ErdoganTrumpMeeting etiketi yine birinci sıraya yükseldi.





KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST

Kırmızı bültenle aranan eli kanlı YPG'li teröriste (mavi tık) veren Twitter şimdi de büyük bir skandala imza attı. Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin anlatıldığı #TurkeyFightsISISandYPG tagi Twitter tarafından sansüre uğratılıp dünya gündeminden düşürüldü.Uluslararası kuruluşların teröre verdiği bu destek ve terörle mücadele edenlere uyguladığı bu sansür kabul edilemez.







