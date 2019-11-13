Başkan Recep Tayyip Erdoğan , ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ABD'li senatörlerin sorusunu yanıtlayan Erdoğan bir senatörün sorusuna çok net bir cevap verdi.

Başkan Erdoğan ABD'li senatöre, "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;



6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz. Erdoğan:"(Suriyeli sığınmacılar) Yaptığımız yatırım 40 milyar dolar, Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur.







AVRUPA SORUMLULUK ALMALI

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.