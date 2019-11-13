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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 22:00

Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Trump'ın 'te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşmesi sona erdi.

Erdoğan ve Trump'ın 'te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı.

Görüşmede Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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