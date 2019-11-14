Erdoğan 3.5 saat süren görüşmelerin ardından çarpıcı mesajlar verdi: İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. S-400 ve F-35'i diyalogla çözebiliriz.
Bana gönderdiği mektupları Trump'a iade ettim. Terörist Abdi Şahin'in muhatap alınması bizi üzdü. Bizim sorunumuz Kürtler ile değil, teröristlerle.
ABD'Lİ SENATÖRE DERS GİBİ CEVAP
Başkan Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da senatörler ile de bir araya geldi. "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz PYD/YPG. Bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ferhat Abdi Şahin adlı terörist, Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır" diye konuştu.
Donald Trump, "Harika bir görüşme yaptık. Erdoğan'ın büyük bir hayranıyım" dedi.
SORUNUMUZ TERÖRİSTLERLE
Başkan Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray'daki baş başa görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan, ortak basın toplantısında şunları söyledi:
TÜRK-ABD ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi konularında hemfikiriz.
2 BİN 200 DEAŞ'lı elimizde. İki ülke, teröre karşı birlikte çalışabilir.
S-400 ve F-35 programında karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz.
FETÖ'NÜN ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguluyoruz.
TEMSİLCİLER Meclisi'nde alınan kararlar Türk milletini incitti.
SÖZDE Ermeni Soykırımı konusunda alnımız ak, başımız dik, özgüvenimiz tam. Türkiye diyalogdan ve özgür tartışma ortamından yana.
2 MİLYON MÜLTECİ GÜVENLİ BÖLGEYE
ERDOĞAN, ABD'li senatörlere "6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz" açıklaması yaptı.
Türk heyetinin yanında getirdiği "Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" başlıklı kitapçık görüşme sırasında ABD'li yetkililere verildi.
Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar, MİT Müsteşarı Fidan, Sözcü Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yer aldığı heyet, Trump ve ekibiyle bir araya geldi.
HEDEF 100 MİLYAR DOLAR
Erdoğan, ABD ve Türkiye'nin önemli iş insanlarıyla toplantı yaptı. Patriot'u üreten Raytheon, F-35'i üreten Lockheed Martin ve UBER'in yöneticileri de masadaydı. Erdoğan, "Türkiye'ye yatırım yapan kazanır"dedi.
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