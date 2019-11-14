Erdoğan 3.5 saat süren görüşmelerin ardından çarpıcı mesajlar verdi: İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. S-400 ve F-35'i diyalogla çözebiliriz.Bana gönderdiği mektupları Trump'a iade ettim. Terörist Abdi Şahin'in muhatap alınması bizi üzdü. Bizim sorunumuz Kürtler ile değil, teröristlerle.

Başkan Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray 'da senatörler ile de bir araya geldi.diye konuştu.dedi.Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray'daki baş başa görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan, ortak basın toplantısında şunları söyledi:TÜRK-ABD ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi konularında hemfikiriz.2 BİN 200 DEAŞ'lı elimizde. İki ülke, teröre karşı birlikte çalışabilir.S-400 ve F-35 programında karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz.FETÖ'NÜN ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguluyoruz.TEMSİLCİLER Meclisi'nde alınan kararlar Türk milletini incitti.SÖZDE Ermeni Soykırımı konusunda alnımız ak, başımız dik, özgüvenimiz tam. Türkiye diyalogdan ve özgür tartışma ortamından yana.ERDOĞAN, ABD'li senatörlere "6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge 'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz" açıklaması yaptı.Türk heyetinin yanında getirdiğibaşlıklı kitapçık görüşme sırasında ABD'li yetkililere verildi.Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar, MİT Müsteşarı Fidan, Sözcü Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'un yer aldığı heyet, Trump ve ekibiyle bir araya geldi., ABD ve Türkiye'nin önemli iş insanlarıyla toplantı yaptı. Patriot'u üreten Raytheon, F-35'i üreten Lockheed Martin ve UBER'in yöneticileri de masadaydı. Erdoğan, "Türkiye'ye yatırım yapan kazanır"dedi.