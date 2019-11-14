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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 09:30

'ın "diplomatik rezalet" dediği salondan Ermeni tasarısına ret çıktı!

ABD Başkanı , aralarında 'ın da olduğu cumhuriyetçi senatörlerden bazılarını Başkan ile gerçekleşen görüşmeye davet etti. Amerikan sermayesi 'nin haber sunucusu , söz konusu görüşmeden bir kareye Twitter hesabından atıfta bulunarak "Millet meclisi önünde hesap verme durumu olmayan #Erdoğan’ın, ABD’de birkac muhalif senatörle #Trump tarafından bir araya getirilmesi diplomatik bir rezalet." ifadelerini kullandı. Fatih Portakal'ın "diplomatik rezalet" diyerek eleştirdiği o salonda hazır bulunan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısının oylanmasını engelledi. Graham, kararında Erdoğan ile görüşmesinin etkili olduğunu vurguladı.

Portakal'ın diplomatik rezalet dediği salondan o tasarıya ret çıktı!

Türkiye karşıtı algı operasyonlarının ardı arkası kesilmeyen , yine manipülasyon peşinde koştu. ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmeye Cumhuriyetçi senatörleri de davet etmesini 'diplomatik rezalet' diye tanımlayan Portakal Twitter üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı.



Portakal, Cumhuriyetçi senatörlerin de katıldığı Başkan Erdoğan-ABD Başkanı Trump görüşmesinden bir kareye atıfta bulunduğu Twitter paylaşımında "Millet meclisi önünde hesap verme durumu olmayan #Erdoğan'ın, ABD'de birkac muhalif senatörle #Trump tarafından bir araya getirilmesi diplomatik bir rezalet. Böyle yapilacağina ABD senatosunda konuşsaydı. Kahrolsun bu emperyalist bağımlılık." ifadelerini kullandı.



REZALET DEDİĞİ SALONDAN ZAFER ÇIKTI!
Fatih Portakal'ın "diplomatik rezalet" diyerek gölge düşürmeye çalıştığı toplantıdan Ermeni tasarısına ret çıktı. Portakal'ın katılımını eleştirdiği ABD'li Cumhuriyetçi Senatör , olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısının oylanmasını engelledi.



ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ ETKİLİ OLDU
Graham, yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce Türkiye'nin askeri operasyonundan dolayı Suriye'de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli." değerlendirmesinde bulundu.

TAKVİM.COM.TR

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