Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 21.10.2019 12:39
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 13:26

, Trump'ın Başkan Erdoğan'a yolladığı skandal mektupla dalga geçti: Kafamı bozma, seni ararım

Eski Dışişleri Bakanı Hillary , ABD Başkanı 'ın Başkan Erdoğan'a gönderdiği skandal mektupla dalga geçmek için eski başkanlardan Kennedy'nin kriziyle ilgili hayali mektubunu "Kafamı bozma, seni ararım" notuyla paylaştı.

Trump'ın Erdoğan'a yolladığı skandal mektupla dalga geçti!

Başkanı 'ın 'a 9 Ekim'de yazdığı ve bu hafta içinde ortaya çıkan mektup; içeriği, üslubu ve kamuoyuyla paylaşılma biçimiyle ABD ve 'de büyük bir tartışma yarattı.

, komedyen 'in geçen hafta ABC Televizyonu'ndaki Jimmy Kimmel Live programında yayınladığı "mektup"u "Arşivde buldum" notuyla paylaştı.

"SOVYET BUNYONU"
16 Ekim 1962 tarihli mektupta, Eski ABD Başkanı Kennedy, dönemin Sovyet lideri Nikita Kruşçev'e "Sevgili Başbakan Kruşçev, "..k kafalı olma. Füzelerini Küba'dan çek. O zaman herkes 'Çok yaşa Kruşçev. En büyük sensin' diyecek. Ama çekmezsen herkes sana "g…, b..tan ülkene de "Sovyet Bunyonu (ayak başparmağı çıkıntısı) diyecek. Kafamı bozma. Seni ararım. Kucaklıyorum." diyor.

Trump 9 Ekim'de 'yla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta "Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Seni sonra arayacağım" demişti.

Mektuba Ankara'nın yanıtıyla ilgili bir hükümet yetkilisi, "Diplomatik nezaketten yoksun mektup Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı" diye konuşmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriClinton, Trump'ın Başkan Erdoğan'a yolladığı skandal mektupla dalga geçti: Kafamı bozma, seni ararım
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri