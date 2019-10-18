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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yabancı basın mensuplarının kabulünde önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Beşar Esad ile ailece görüşecek kadar bir yakınlığa sahiptik. Suriye'de 6 milyon kişi ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. 4 milyona yakını Türkiye'ye geldi.

Suriye'deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye yürüttü.

Amerika Türkiye yerine PKK/ PYD ile bu işi yürütmeyi tercih etti. DEAŞ temizlendi ama YPG sınırlarımız boyunca tehdit haline dönüştü.

ABD'ye tüm ikazlarımıza rağmen bu konuda beklediğimiz adımlar atılmadı. Bize de kendi göbeğimizi kesmekten başka çare kalmadı. Kendi başımızın çaresine bakmaya mecbur kaldık.

Müttefiklerimize tüm uyarılarımıza rağmen YPG konusunda beklediğimiz adımlar atılmadı. Daha önce terörden temizlediğimiz toplam 4 bin kilometre karelik alana 365 bin mültecinin dönüşünü sağlamıştık.

Güvenli bölgeye de 2 milyon kişinin dönmesini planlıyoruz

Barış Pınarının 2 temel amacı var. Birincisi YPG'yi sınırdan uzaklaştırmaktır. İkincisi ise sığınmacıların geri dönüşüdür.

Rejimin denetimindeki yerler gibi YPG'nin işgal ettiği yerlere Suriyeliler başta olmak üzere kimse dönmek istemiyordu. Barış Pınarı Harekatı anlık bir oluşum değildir. Bir iki günlük bir harekat değildir.



Barış Pınarı Harekatı'nın hazırlığı 3-4 yılı bulmaktadır.



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