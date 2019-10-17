Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ülkesinde alay konusu oldu! Sunucu okurken gülme krizine girdi

Amerikan yayın kuruluşu CNN sunucularından Don Lemon, Başkan Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektubun ekrana yansıyan şu kısmını okudu:

"Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Budala olmayın. Sizi daha sonra arayacağım."

Ekrandaki mektup çekilip Lemon tekrar izleyici karşısına geldiğinde ise kendini gülmekten alamadı.





ALAY KONUSU OLDU

Lemon, mektuptaki "Seni sonra arayacağım" mesajıyla dalga geçerek bir yandan gülerken, "Orada ciddi bir durum yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

CNN'in Washington muhabiri Jake Tapper da "mektubu sahte sandığını fakat gerçek olduğunu" söyledi.