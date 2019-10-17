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  • 17.10.2019 13:59
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 13:59

Kremlin'den Trump'ın skandal mektubuna ilk tepki

yönetimi, ABD Başkanı Trump'ın 'ye gönderdiği mektubun dilini eleştirdi. Peskov, "Son derece sıradışı" dedi. Trump'ın kullandığı dilin alışılmadık olduğunu belirten Peskov, söz konusu üslubun devlet başkanları tarafından kullanılmadığını vurguladı.

Kremlin'den Trump'ın skandal mektubuna ilk tepki

Dimitry Peskov, günlük basın toplantısında gelen bir soru üzerine ABD Başkanı 'ın 'ye gönderdiği mektubu yorumladı.

Trump'ın kullandığı dilin alışılmadık olduğunu belirten Peskov, söz konusu üslubun devlet başkanları tarafından kullanılmadığını vurguladı.

, bu sabah yaptığı açıklamada söz konusu skandal mektubun reddedilip çöpe atıldığını ve en iyi yanıtın Harekâtı'yla verildiğini duyurmuştu.

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