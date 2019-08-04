"El-Ahrar" Televizyonu'nun Merzuk kentinden milletvekili Rahme Adem'e dayandırarak verdiği habere göre, Hafter güçlerine ait askeri bir uçağın düzenlediği hava saldırısında Tebu kabilesinden 20 kişi öldü, 35'den fazlası yaralandı.
Merzuk Belediye Meclis üyesi Muhammed Ömer, Tebu kabilesinin yaşadığı El-Kale Mahallesi'nin hedef alındığı saldırıda can ve mal kaybı yaşandığını açıkladı ancak ayrıntılı bilgi vermedi.
Basında ise saldırıda bir düğün alayının hedef alındığı bilgisi yer aldı.
Hafter güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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