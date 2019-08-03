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  • 03.08.2019 18:16
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 18:16

'daki Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar durduruldu

'nın başkenti 'taki 'na roket düşmesi sebebiyle uçuşlar durduruldu. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

O havalimanına roket düştü! Uçuşlar durduruldu

'nın başkenti 'taki 'na roket düşmesi sebebiyle uçuşlar durduruldu.

Mitiga Uluslararası Havaalanı yönetiminin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, havaalanına kaynağı bilinmeyen roketlerin düşmesi sebebiyle uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havaalanı durumundaki Mitiga'da, roket düşmesi veya hava saldırısı nedeniyle uçuşlar zaman zaman durduruluyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

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