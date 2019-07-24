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  • 25.07.2019 06:32
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 06:32

Hafter'den iddialı açıklama: Başkenti ele geçirmek üzereyiz!

'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'ta yakında zafer kazanacaklarını söyledi. Libya 'nden ise Hafter'in bu iddiasına cevap geldi.

Hafter: Başkenti ele geçirmek üzereyiz!

, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da verdiği saldırı emrinden bu yana pek çok yenilgi almasına rağmen liderlik ettiği güçlerin zafer kazanmasının yakın olduğunu iddia etti.

"TRABLUS'TA ZAFER BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIZ"
Hafter, Bingazi'deki Er-Racme bölgesinde bulunan komuta merkezinde yaptığı açıklamada, "Zaferi kazanmamız yakın. Bütün lıların kurtulma zamanı geldi. da halk da Trablus'ta zafer bayrağını dalgalandıracak." dedi.

TRABLUS'U ELE GEÇİRMEK İÇİN SALDIRDILAR, ELLERİNDEKİ GİRYAN KENTİNİ DE KAYBETTİLER
Hafter güçleri, Trablus saldırılarının başlamasından bu yana 110 günü aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen gerçek anlamda bir ilerleme katedemezken, son dönemde de Giryan kentinin kaybedilmesi gibi pek çok başarısızlık da yaşadı.

, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip () birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

UMH'DEN HAFTER'E TRABLUS CEVABI
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'in başkent Trablus'a yönelik başlattığı operasyonda aldığı yenilgilere rağmen "zaferin yakın" olduğu yönünde sözler sarf etmesini değerlendirdi.

Hafter'in, Trablus'u ele geçirmedeki başarısızlığını örtbas etmek ve kendisine bağlı güçlerin moralini yükseltmek maksadıyla bu açıklamaları yaptığını söyleyen Meci, UMH birliklerinin, Hafter güçlerinden gelebilecek her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu kaydetti.

6 TÜRK DENİZCİYİ KAÇIRMIŞLARDI
Zaman zaman aleyhine tehdit dolu açıklamalar yapan Hafter, provokatif eylemlerden de geri durmuyor.

Geçtiğimiz haftalarda General Hafter'e bağlı güçler tarafından 6 Türk denizci alıkonulmuş, bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" uyarısında bulunmuştu.

Açıklamadan kısa bir süre sonra geçtiğimiz hafta 6 Türk serbest bırakılmıştı.

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