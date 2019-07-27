Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin attığı roketin başkent Trablus'ta bir eve isabet etmesi sonucu, 2 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin attığı bir roketin Trablus'un güneyindeki El-Hadabe el-Bedri bölgesinde bir eve düştüğü, olayda 2 kişinin öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının, Hafter güçlerinin sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere yönelik düzenlediği saldırıların bir devamı niteliğini taşıdığı kaydedildi.





Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.