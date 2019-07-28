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  • 28.07.2019 23:43
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 23:43

Libya'da Hafter hedeflerine hava saldırısı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e ait hedeflere son 24 saat içinde 4 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Libya'da Hafter hedeflerine hava saldırısı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e ait hedeflere son 24 saat içinde 4 hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerine 4 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların 3'ünün başkent Trablus'un güneyindeki En-Nakliye askeri kampı çevresindeki güçleri, dördüncüsünün ise Giryan kentinin güneyindeki ikmal güçlerini hedef aldığı ifade edildi.

Hafter saflarında savaşan 73'üncü Piyade Tugayı, üç koldan başlattıkları saldırı ile En-Nakliye askeri kampını ele geçirdiklerini duyurmuştu. UMH güçleri dün yaptıkları açıklamayla kampın tamamını geri aldıklarını bildirmişti.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

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