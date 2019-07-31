Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
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ABD'nin, INF kapsamında yasaklanan nükleer füzelerini Avrupa'da konuşlandırmasının tartışmaya açık bir senaryo olduğunu belirten Ryabkov, "Rusya'yı harekete geçmeye zorlayabilir." ifadelerini kullandı.
Ryabkov, ABD ve NATO'nun uluslararası güvenliğe yaklaşımını "sorumsuz" olarak nitelendirdi.
ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceden Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.
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