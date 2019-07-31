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  • 31.07.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 16:54

Rusya'dan 'ye uyarı! Harekete geçeriz

Rusya'dan 'ye tehdit gibi uyarı geldi. , ABD'nin, () kapsamında yasaklanan nükleer füzelerini Avrupa'ya yerleştirmesinin, Rusya'yı harekete geçirebileceğini ifade etti.

Rusya'dan ABD'ye flaş uyarı!

, başkent 'da gazetecilere, () ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

HAREKETE GEÇERİZ
'nin, INF kapsamında yasaklanan nükleer füzelerini Avrupa'da konuşlandırmasının tartışmaya açık bir senaryo olduğunu belirten Ryabkov, "Rusya'yı harekete geçmeye zorlayabilir." ifadelerini kullandı.

Ryabkov, ABD ve 'nun uluslararası güvenliğe yaklaşımını "sorumsuz" olarak nitelendirdi.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı , önceden Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

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