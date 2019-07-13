Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 13.07.2019 16:25
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 16:44

Teslimatın başlaması sonrası 'dan 'ye '' resti!

parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası Komitesi Başkanı , sevkiyatı ile ilgili gelen tepkiler hakkında Rusya ile arasında askeri alandaki işbirliğinin kendi kendine yeter durumda olduğunu, ’nin de bu gerçekle barışması gerektiğini ifade etti.

Rusya'dan ABD'ye 'S-400' resti!

parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası Komitesi Başkanı , 'e (RT) verdiği demeçte 'nin 'nin satın alma kararını sorun olarak gördükleri açıklamasıyla ilgili konuştu.

Kosaçev, "ABD her açıklamasında bayağı bir şekilde kendi çıkarlarını öne sürüp müttefiklerine kendi silahlarını almasını dayatıyor. Washington için kendi silahları ile ilgili olmayan tüm anlaşmalar para ve pozisyon kaybı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

ABD'LİLERİN DE BUNU KABUL EDİP...
Rusya ile Türkiye arasında askeri alandaki işbirliğinin önemini vurgulayan Kosaçev, 'nın dış baskılara karşı bağımsız olduğunu vurguladı.

Kosaçev, ''Bu alanda işbirliğimizin kendi kendine yeter durumda olması önemli. ABD'lilerin de bunu kabul edip bu gerçekle barışması gerekiyor'' dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriTeslimatın başlaması sonrası Rusya'dan ABD'ye 'S-400' resti!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri