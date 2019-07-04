Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada Rusya'nın nükleer silahların kontrolü hakkında ABD ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen askıya alınmasının iki ülke arasında silahlanma yarışına neden olacağını kabul etmediğini söyledi. Putin, ABD'nin yakın zamanda 1987'de imzalanan INF'den çıkma kararına rağmen, yine de ikili diyalogu yeniden başlatma isteğine dair işaretler olduğunu söyledi.

''SİYASİ İRADEYE SAHİP''

Putin bu konuyu Japonya'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nin toplantı aralarında ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede konuştuğunu söyleyerek, "Silah kontrolü alanındaki somut anlaşmaların başarılmasının uluslararası istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum. Rusya bu konuda çalışmak için siyasi iradeye sahip" dedi.

AĞUSTOS'A KADAR SÜRE VERMİŞTİ

Rusya, ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı dün resmen askıya aldı. ABD, INF'yi ihlal etmekle suçladığı Rusya'ya anlaşmaya uyması için Ağustos'a kadar süre tanımıştı.