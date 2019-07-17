Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Erbil'de yapılan hain saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Bağdat ve Erbil ile temastayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde:

SALDIRI 3 KİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENDİ

Erbil başkonsolosluğunda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Ve çalışma arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Saldırganlar yine yan masada Iraklı iki kişiye daha saldırıyor. Birisi ağır yaralı birisi hayatını kaybediyor.

HEM BAĞDAT İLE HEM ERBİL İLE TEMAS HALİNDEYİZ

Hem Bağdat ile hem Erbil ile temas halindeyiz. Diğer taraftan Irak Dışileri Bakanı ile de görüştük onunla da temas halindeyiz.

Saldırganların yakalanması arkasında ne var bunların tüm detayları ile ortaya çıkması için tüm temaslarımızı sürdürüyoruz. Cenazemizi getirmemiz lazım. Bu olayın tüm boyutları ile aydınlatılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bir değil iki de üç de heyet göndeririz.

İLK AKLA GELEN TERÖR SALDIRISI OLUYOR

İlk akla gelen terör saldırısı oluyor. Ama hemen yan masa da 2 tane de Iraklı'nın öldürülmesi de olduğu için bütün bu olayların aydınlatılması gerekiyor. İleriki aşamalarda bunlar ortaya çıktıkça sizleri bilgilendireceğiz.