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Irak Erbil'de hain saldırı! Olay yerinden ilk görüntüler

Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi.1 Türk diplomat şehit oldu. 2 yaralı var. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." denildi. Öte yandan olay yerinden ilk görüntüler servis edildi. İşte Irak'ın Erbil kentindeki saldırıdan görüntüler.

17.07.2019 16:04 - Son Güncelleme: 17.07.2019 16:11
Irak Erbil'de hain saldırı! Olay yerinden ilk görüntüler

Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu bir restorana terör saldırısı düzenlendi. Dışişleri Kaynaklarından gelen bilgiye göre; saldırıda 1 Türk diplomat şehit oldu. 2 yaralı var.

Irak Erbil'de hain saldırı! Olay yerinden ilk görüntüler

Dışişleri Bakanlığı'ndan hain saldırıya ilişkin açıklamada; Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." denildi.

Irak Erbil'de hain saldırı! Olay yerinden ilk görüntüler
Irak Erbil'de hain saldırı! Olay yerinden ilk görüntüler
Irak Erbil'de hain saldırı! Olay yerinden ilk görüntüler
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