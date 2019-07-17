Irak Erbil'de hain saldırı! Olay yerinden ilk görüntüler

Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi.1 Türk diplomat şehit oldu. 2 yaralı var. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." denildi. Öte yandan olay yerinden ilk görüntüler servis edildi. İşte Irak'ın Erbil kentindeki saldırıdan görüntüler.

17.07.2019 16:04 - Son Güncelleme: 17.07.2019 16:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





