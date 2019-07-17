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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 17:04

'deki saldırı sonrası alarma geçti! Barzani Avrupa seyahatini iptal etti

'de bir ın şehit olduğu saldırı sonrası, teröristlerin yakalanması için harekete geçildi. Başkanı , ve diğer temaslarını yarıda kesti. Barzani, bölgeye dönerek olayla ilgili bilgi alacak.

Erbil'deki saldırı sonrası IKBY alarma geçti!

'ın kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, 'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan bir kişi şehit oldu. Saldırının terör saldırısı olduğu belirtilirken, teröristlerin yakalanması için harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Haberin ardından Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların, trafiğe kapatıldığı belirtildi.

NEÇİRVAN BARZANİ TEMASLARINI YARIDA KESTİ
Saldırı haberinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () Başkanı , Fransa ve diğer yurt dışı temaslarını yarıda kesti. Neçirvan Barzani, bölgeye dönerek olayla ilgili bilgi alacak.

MESRUR BARZANİ BAĞDAT'TAN DÖNÜYOR
Geçtiğimiz günlerde IKBY Başbakanı seçilen ise saldırı sırasında tebrikleri kabul etmek için 'ta bulunuyordu.

Bağdat'ta üst düzey temaslarını yarıda kesen Mesrur Barzani de Erbil'e dönüyor.

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